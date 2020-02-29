ВОЗ рассказала, можно ли подхватить коронавирус, целуя иконы

Женева, 29 февраля. Традиция целовать иконы может представлять угрозу из-за эпидемии коронавируса, так как инфекция передается капельным путем и остается на различных поверхностях, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как подчеркивает официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, основным переносчиков коронавируса COVID-19 являются люди.

«Но поверхности также могут быть заражены вирусом», — ответил он на вопрос, безопасно ли во время эпидемии целовать иконы.

Как утверждает Язаревич, коронавирусы способны оставаться на различных поверхностях в течение нескольких дней, в зависимости от ряда факторов — температуры, влажности, освещения.

В итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, сравнили православную традицию с поцелуем двух людей, один из которых может быть переносчиком вируса.

«Заражение коронавирусом, согласно последним научным наблюдениям, происходит капельным путем при дыхании, чихании или кашле. Для этого нужна дистанция как минимум в метр или полтора от человека, имеющего симптомы», — отмечает научный координатор института Сальваторе Куриале.

Итальянские исследователи также подчеркнули, что велик риск подхватить опасный вирус при поцелуе, прикосновениях рук, а также если ими трогают глаза, нос и рот.

Куриале отмечает, что в Италии из-за коронавируса пришлось даже изменить правила проведения мессы: священники теперь дают хлеб для причастия в руки прихожанам, а не кладут его прямо в рот.

Ранее «Газета.ру» передавала, что база ВВС Франции под коммуной Крей была закрыта на карантин после диагностирования коронавируса COVID-19 у нескольких человек на территории объекта.