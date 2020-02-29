Стало известно, за что террористы бросали в тюрьму жителей Сирии

Дамаск, 29 февраля. Оказавшиеся в распоряжении СМИ документы показали, за что жители Сирии попадали в тюрьмы террористов.

Документы остались от террористических группировок, действовавших на северо-западе провинции Алеппо. Исламисты создали подобие основанной на толковании шариата судебной системы. Большая часть материалов представляют разрешения на освобождение заключенных, в которые заносили данные граждан, обвинения, даты заключения и освобождения.

Список обвинений включает «подозрение в домогательствах с использованием WhatsApp», громкий разговор во время разговения в месяц поста, прелюбодеяние и скандал «у всех на виду».

За тяжкие преступления сроки могли быть не намного больше, чем за любовные связи. В одном из документах говорится об обвиненном в убийстве Мураде Хаттабе, который провел в заключении пять месяцев.

Ранее газета «Известия» сообщила, что выходящие из Идлибской зоны деэскалации на подконтрольную Дамаску территорию мирные жители рассказали о бесчинствах террористов.