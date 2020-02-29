Пристайко сообщил, что Украина отказалась от празднования Дня Победы 9 мая

Киев, 29 февраля. Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

Дипломат подчеркнул, что позиция Киева «остается такой, какая она есть».

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — заявил глава МИД Украины.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Кремль направит Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Москва будет рада всем, кто чтит память защитников мира от нацизма. Однако в Киеве заявляют, что пока не получали приглашения из России.

Напомним, что в 2015 году на Украине учредили День памяти и примирения, который празднуется 8 мая. Таким образом, Киев приобщился к традиции отмечать победу над нацизмом на европейский манер. День Победы, отмечаемый 9 мая продолжает оставаться официальным праздником на Украине, но все официальные мероприятия проводятся именно на День памяти и примирения. Отметим, что в мае того же 2015 года, на Украине вступил в силу «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», согласно которому советская символика попала под запрет.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что великий герцог Люксембурга Анри получил от Российской Федерации приглашение на торжественные мероприятия в честь празднования 75-летия Победы в Москве.Свое участие на торжестве подтвердили лидеры многих государств, в том числе президенты Белоруссии, Франции, Молдавии — Александр Лукашенко,Эммануэль Макрон и Игорь Додон.