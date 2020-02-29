Малахов пригласил Бузову и Киркорова на Масленичную вечеринку

Москва, 29 февраля. Телеведущий Андрей Малахов устроил традиционную вечеринку по случаю Масленицы, на которой побывали исполнители Ольга Бузова, Филипп Крикоров и другие звезды.

Каждый года на Масленицу Малахов декорирует залы, накрывает столы, приглашает фотографов и столичную элиту. В этот раз телеведущий созвал селебрити в отель «Лотте Плаза», где забронировал королевский номер.

Гостей на вечеринке развлекали танцоры и музыканты, работали фотозоны, были накрыты столы. Приглашенные демонстрировали стильные наряды и радовались празднику. Малахов встречал гостей в компании супруги.

Среди приглашенных на празднике были замечены исполнители Филипп Киркоров, Анита Цой и Ольга Бузова, балерина Анастасия Волочкова, модельер Валентин Юдашкин, завсегдатай звездных тусовок Заза Наполи и прочие представители российского шоу-бизнеса. Гости активно вели трансляции на своих страницах в Instagram.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна может стать участницей ток-шоу Малахова «Прямой эфир». По словам продюсера Андрея Разина, семья актрисы испытывает финансовые трудности. В настоящее время Заворотнюк не способна зарабатывать из-за болезни, а ее муж Петр Чернышев «практически не работает». Доходы остальных членов семьи не могут покрыть затраты на лечение актрисы.

Разин не исключил, что дочь Анастасии Заворотнюк может принять участие в шоу Андрея Малахова из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулась семья актрисы. В то же время он отметил, что позиция родственников Анастасии Заворотнюк заслуживает уважения, так как они самостоятельно пытаются справиться с возникшими трудностями.