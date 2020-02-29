Звезда «Дома-2» Ермолаева отправилась на отдых с бывшим мужем

Москва, 29 февраля. Бывшая участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева в конце прошлого года рассталась с супругом и отцом своего ребенка Кириллом Андреевым. Несмотря на то, что Нелли не выставляла напоказ отношения с Кириллом, со стороны казалось, что у них складывается счастливая семейная жизнь. Поэтому развод пары стал настоящим шоком для подписчиков.

По словам звезды «Дома-2», с бывшим супругом у нее дружеские отношения. После развода они продолжают поддерживать теплые отношения и часто видятся, ради благополучия общего ребенка. Отмечается, что недавно они отправились на совместный отдых. Они не сообщали, что едут вместе. Но фотографии из Израиля, опубликованные Нелли и Кириллом в один период не оставили никаких сомнений для подписчиков.

С родителями в Израиле находится и маленький Мирон — их общий ребенок. Мать охотно делится снимками мальчика на морском побережье. По мнению поклонников, на совместный отдых экс-возлюбленные согласились именно ради ребенка.

Как сообщает «Газета.ру», ранее о разводе объявила актерская пара — Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Отмечается, что артисты пробыли в браке 8 лет. Они утверждают, что сохранили дружеские отношени япосле расставания. У пары есть общий сын и дочь. Несмотря на культурное расставание, скандальный блогер Лена Миро назвала брак Прилучного и Муцениеце отношениями «незрелых людей повышенной сентиментальности и пониженного интеллекта».