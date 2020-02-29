ФАН публикует видео вывоза трупов с дня рождения блогера Диденко

Москва, 29 февраля. В распоряжение Федерального агентства новостей попало видео вывоза тел из банного комплекса, где отмечался день рождения блогера «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко.

Происшествие случилось в столичном банном комплексе по адресу Коломенская, д. 10.

Напомним, на вечеринке произошла трагедия, в результате которой погибли три человека, включая Валентина Диденко — мужа блогера. Ее супруг высыпал в бассейн 25 кг сухого льда, что стало причиной химических ожогов у гостей. Также согласно данным следствия, у жертв трагедии диагностирован отек легких, вызванный испарениями углекислого газа, который выделился в результате реакции сухого льда с водой.

Эксперт-химик Андрей Зайцев выдвигал предположение, что супруг блогера мог по ошибке купить средство для дым-машин, которые используются на сценах.