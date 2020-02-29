Бузова высказалась о домашнем насилии

Москва, 29 февраля. Певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками размышлениями об отношениях и призвала не терпеть домашнее насилие.

Бузова отметила, что расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым было болезненным. Ранее также ходили слухи, что исполнительница была жертвой домашнего насилия, но 34-летняя звезда не подтверждает эти сообщения.

«Я категорически против рукоприкладства. Если мужчина хоть раз поднимет руку на женщину, нужно в эту же секунду уходить. Без права на второй шанс», — подчеркнула Бузова.

Она признавалась, что ради спокойствия Тарасова шла на большие уступки, подписала брачный контракт, покинула телешоу «ДОМ-2» и сконцентрировалась на семейной жизни. Свое прежнее поведение Бузова считает ошибкой.

По словам звезды, «любовь — не жертва» и нельзя быть «просто удобной для своего мужчины». Женщина не должна «ломать себя», жертвовать своими принципами, желаниями и целями. Из отношений, которые переходят из наслаждения в «вечную ломку под ситуацию» певица призвала выходить как можно быстрее.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Ольга Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram. На звезду подписаны 19,1 миллиона человек.

Вторым по числу подписчиков стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На его страницу в Instagram подписаны 18,4 миллиона пользователей. В список популярных блогеров также входит российский рэпер Тимати, на страницу которого подписаны 14,5 миллионов пользователей. На четвертом месте блогер и телеведущая Настя Ивлеева. На ее страницу подписаны 14 миллионов пользователей.