Мисмари подтвердил, что ЛНА сбила 6 турецких беспилотников

Тобрук, 29 февраля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари подтвердил информацию, что силы ПВО ЛНА сбила 6 турецких беспилотников в ночь на 29 февраля.

Мисмари отметил, что целью турецких БПЛА были гражданские объекты.

«Террористические группировки попытались провести крупную воздушную операцию против сил ЛНА и нанести удар по большему количеству гражданских целей», — заявил спикер ЛНА.

По словам Ахмада Мисмари, ливийские военные продолжают радиолокационную разведку и уничтожение вражеских летательных аппаратов, что в свою очередь, подтверждает безопасность воздушного пространства ЛНА.

Напомним, что Анкара систематически нарушает оружейное эмбарго и поставляет в Ливию не только оружие и технику, но и сирийских боевиков для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В связи с этим, Европейский союз принял решение организовать специальную миссию по контролю Средиземного моря. ЕС надеется предотвратить снабжение ливийских боевиков турецким вооружением и наемниками.