Трамп хочет обсудить контроль вооружений с мировыми лидерами

Вашингтон, 29 февраля. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с главами РФ, Китая, Франции и Великобритании, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщило агентство Reuters.

Президент США намерен использовать встречу глав пяти стран-членов Совета безопасности ООН, чтобы достичь прогресса по вопросу соглашения с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.

«Соединенные Штаты используют эту возможность, чтобы ввести Россию и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений», — цитирует высокопоставленного чиновника из Белого дома агентство.

В издании уточнили, что дата возможной встречи пока неизвестна.

Выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, президент России Владимир Путин предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН, сообщила газета «Известия». Он отметил, что Москва намерена направить соответствующие послания лидерам «пятерки» СБ ООН.

Единственным действующим договором России и США в области ограничении вооружений остается подписанный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок действия соглашения истекает в феврале следующего года. Ранее американский лидер заявлял о желании выработать трехстороннее ядерное соглашение с участием Китая. Однако в Пекине отвергли эту идею.

СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных арсеналов сторон таким образом, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боеголовок. Россия и США обязались обмениваться информацией о числе носителей и боеголовок два раза в год.