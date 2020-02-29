Валерия опровергла слухи о пластической операции

Москва, 29 февраля. На днях певица Валерия опубликовала кадр с одного из фотосетов с очень смелым макияжем. Пока часть подписчиков выражали восхищение синими тенями, другая часть начала утверждать, что певица якобы прибегала к услугам пластических хирургов.

В частности, поклонники начали строить предположения, что Валерия сделал блефаропластику (процедура по поднятию верхнего века).

«Нет, конечно. У меня глубоко посаженные глаза, с таким строением обвисание века мне не грозит», — ответила Валерия фолловеру.

Недоброжелатели не прошли мимо ответа певицы, и начали писать ироничные комментарии в духе: «в шоу-бизнесе все такие красивые и в 50, и в 70 лет».

Поп-исполнительница не обращает внимания на сообщения хейтеров — ее не в первый раз подозревают в пластике. Ранее фанаты предполагали, что Валерия увлекается инъекциями ботокса, а также корректировала нос и подбородок.

Однако специалисты в области пластической хирургии опровергают эти догадки. Как утверждают профессионалы, если певица и улучшала внешность, то только зубы. По мнению экспертов, Валерия установила виниры, меняющие форму прикуса и челюсти, что сказывается на лице. Данная процедура, как отмечают хирурги, действительно может омолодить внешность человека.

Валерия неоднократно подчеркивала, что для сохранения молодости регулярно занимается физическими упражнениями. Чтобы доказать свои слова, она регулярно публикует мотивирующие фото из спортзала.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что певица Валерия намерена создать партию «Сильные женщины» и принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.