Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Фильм «Отверженные» Ладжа Ли получил кинопремию «Сезар»

94
0 Оставить комментарий

Фильм «Отверженные» Ладжа Ли получил кинопремию «Сезар»

Париж, 29 февраля. Фильм Ладжа Ли «Отверженные» получил престижную французскую кинопремию «Сезар».

Картина рассказывает об отношениях между полицией и молодежью в городе Клиши-Монфермей. Режиссер Ладжа Ли в своей речи заявил, что французов разделяет бедность. Автор картины призвал жителей страны к объединению, сообщила «Газета.ру».

Премию за лучшую режиссуру получил фильм Романа Полански «Офицер и шпион». Лучшим актером признан снявшийся в картине «Боже мой» Рошди Зем, лучшей актрисой стала сыгравшая в фильме «Алиса и мэр» Анаис Демустье.

Премия «Сезар» вручается с 1976 года Французской академией кинематографических искусств и техники. Идея кинопремии принадлежит основавшему академию продюсеру Жоржу Кравенну.

Новости партнеров

Источник: Газета.ру
Новости партнеров