В Великобритании зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Лондон, 29 февраля. Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован на территории Великобритании, всего в стране находится 20 заболевших. Об этом со ссылкой на главного врача Англии Криса Уитти сообщает газета The Guardian.

Первым заразившимся внутри страны пациентом стал мужчина из графства Суррей. По словам Уитти, пока неизвестно, заразился ли он через прямой или косвенный контакт с вернувшимися из-за границы носителем вируса.

«Это расследуется, и началось отслеживание контактов. Пациент был переведен в специализированный инфекционный центр национальной службы здравоохранения», — заявил Уитти.

Вспышка вызванной новым типом коронавируса пневмонии была зафиксирована 31 декабря минувшего года в китайском городе Ухань. Постепенно COVID-19 проник в более чем 50 стран. Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 84 тысячи человек, почти 2,9 тысячи заразившихся погибли.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого», сообщила газета «Известия». По словам директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, в мире разрабатываются более 20 вакцин, клинические исследования уже проходят несколько препаратов.