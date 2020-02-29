Шура откровенно рассказал о причинах развития у него рака

Москва, 29 февраля. Певец Шура (Александр Медведев) после долгого отсутствия вновь феерично вернулся на сцену. Однако в его образе почти не осталось эпатажного дикого парня в костюмах с перьями. По словам музыканта, его сильно изменила перенесенная болезнь.

Образ музыканта сильно изменился с 1990-х годов: он поправился, вставил зубы, отказался от чрезмерно эпатажных костюмов. Выяснилось, что проблемы с весом у него начались из-за гормональной терапии, которую певец проходил во время лечения онкологии. С диагнозом «рак» Шура боролся пять лет. При этом он откровенно признался, что в корне его болезни лежит его наркотическая зависимость.

«Вопрос «За что?» у меня даже не возникал, я и так знал точно — не фиг было жрать столько наркоты», — признался артист в интервью каналу Bloknot Stars.

По словам музыканта, наркотики «плотно употреблял с 1998 до 2001 года». На это он успел «спустить» все свои гонорары.

Говоря о перенесенной болезни, Шура выразил мнение, что она была дана ему Богом не просто так. После того, как удалось победить рак (18 сеансов химиотерапии и операция по удалению яичка), он завязал с зависимостью, начал верить в Бога.

«Я лег в госпиталь, прошел химиотерапию. Врач сказал: «Еще неделю — и ты бы сдох», метастазы были уже в голове. А мне прямо в больнице в форточку закидывали дозу, представляете? Не отпускали, потому что на мне хорошо зарабатывали», — рассказал музыкант.

Сейчас Шура старается вести здоровый образ жизни, успешно лечится от алкоголизма, задумывается о семье и детях.

Ранее Шура похвастался поклонникам «хорошей, но холодной бабой». Артист опубликовал в своем профиле в Instagram кадры, на которых он позирует в обнимку со снежной бабой у новогодней елки. Его поклонники оценили юмор и пришли в восторг от новой «избранницы» исполнителя.

Летом пошлого года Шура рассказал о подготовке к собственным похоронам. Друг уже подарил артисту место на Троекуровском кладбище, а сам исполнитель сейчас продумывает будущий памятник. Он подчеркнул, что стал все чаще задумываться о смерти после трагического ухода из жизни Жанны Фриске.

Шура родился в 1975 году в Новосибирске. Певец прославился в 90-е благодаря эпатажному имиджу и своеобразной манере исполнения. Одной из главных особенностей внешности артиста некоторое время являлось отсутствие передних зубов. В 2003 году певец все же поставил зубные протезы. Главными хитами Шуры стали песни «Холодная луна», «Ты не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и «Твори добро».