Ветлицкая поразила фанатов новым образом и розовыми волосами

Москва, 29 февраля. Певица Наталья Ветлицкая кардинально сменила имидж. Звезда 90-х поменяла прическу и перекрасилась в розовый. Также стилисты выбрали ей новые трендовые наряды.

Певица опубликовала в Instagram видеоролик, где продемонстрировала обновленный образ. Также она похвасталась дизайнерскими вещами в гардеробе.

«Dries Van Noten, Philipp Plein, Alaia, Norma Kamali», — перечисляет бренды Ветлицкая, при помощи которых ей помогли создать новый «лук».

Поклонники исполнительницы остались в восторге от нового образа звезды.

«Красотка! Как же я рада, что снова вы с нами», — пишет @eva.umka. «Любовь моя. Богиня. Люблю вас с 90-х», — сообщил @alexeigeras. «Ваууу. Восхитительная! Наряд — бомба», — считает @n.vetlitskaya.love. «Супер! Красавица! Шикарная!» — заявил @arturs8128artur. «Какая вы крутячая, шикарная женщина», — поделилась @tanuwa1983. «Такая уже бомбезная! Всегда обожала!» — признается @oksfed1971. «Одна из любимых песен. Наташа — вы прекрасны, в форме, восхищаюсь вами», — комментирует @maris120108.

Однако среди подписчиков нашлись и те, кто не оценил новый прикид и прическу Ветлицкой.

«Вы конечно хороша, но одевают вас конечно...» — написал @4skin_prof.

Страсть Ветлицкой к дизайнерским вещам поклонники отметили еще во время ее концерта Big Love Show, где она выступала в дорогом мини-платье от Филиппа Пляйна.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Наталья Ветлицкая вернулась на сцену после 25-летнего творческого перерыва. Отмечается, что в начале февраля певица выступила на концерте в честь 50-летнего юбилея певца Дмитрия Маликова.