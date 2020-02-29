Отмечающая 63-летие Догилева рассказала журналистам об одиночестве

Москва, 29 февраля. Народная артистка Татьяна Догилева отмечает 63-й день рождения, звезда рассказывала журналистам об одиночестве и душевных травмах.

Большинство телезрителей узнало об актрисе благодаря картине 1984 года «Блондинка за углом». За долгую кинокарьеру Догилева снялась в 120 фильмах, работала с Леонидом Филатовым, Андреем Мироновым и другими звездами советского кино.

Но личная жизнь у артистки складывалась лишь на экране. Ее первой любовью стал актер и музыкант Юрий Стоянов. Пара начала встречаться, когда Догилева училась в ГИТИСе. Но в результате актеры решили остаться друзьями.

После выпуска звезда вышла замуж за работавшего с ней над лентой «Безбилетная пассажирка» осветителя Александра. Однако брак был коротким, и супруги развелись спустя несколько месяцев.

С будущим мужем — писателем Михаилом Мишиным Догилева познакомилась лишь 12 лет спустя. Новый возлюбленный состоял в браке, поэтому долгое время пара встречалась тайно. Влюбленные поженились лишь семь лет спустя. Вскоре у них родилась дочь Екатерина, которая сейчас живет в США.

Вскоре у Догилевой началась «черная полоса», умерли родители актрисы и ее старший брат. Артистку перестали приглашать в новые проекты. Это стало причиной депрессии и злоупотребления алкоголем. После 18 лет брака пагубная привычка разрушила семью Догилевой и Мишина. После этого Догилева не состояла в отношениях с другими мужчинами, но продолжила играть в любовь на экране.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Догилева рассказала о размерах своей пенсии. По словам актрисы, она получает пенсию в 14 тыс. руб. и с трудом находит работу.