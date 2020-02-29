Бывшая жена Кержакова отправилась на шоу «Холостяк»

Москва, 29 февраля. Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана отправляется на шоу «Холостяк» под своей девичьей фамилией Тюльпанова.

Милане предстоит конкурировать с другими красавицами за сердце Антона Криворотова, известного и обеспеченного стоматолога. К слову, он станет первым участником за долгое время, кто не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Добиваться расположения Криворотова также будет Лиза Адаменко. Она ранее развелась с 55-летним олигархом Валентином Ивановым, входившим в число топ-менеджеров «Лукойла».

Первый выпуск седьмого сезона шоу выйдет 1 марта. Зрителей познакомят с «холостяком» и представят невест, которых в общей сложности набралось 25. Помогать Криворотову будут его друзья актеры Павел Деревянко и Ирина Горбачева. Они пообщаются с девушками, а после поделятся своими впечатлениями с героем программы.

Неделей ранее стало известно, что бывшая участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова вышла замуж сразу после программы. Короткова прославилась после участия в шестом сезоне шоу «Холостяк», женихом в котором выступал певец Егор Крид. В финале артист отдал свое предпочтение не Виктории, а ее сопернице Дарьи Клюкиной.

В конце прошлого года стало известно, что Клюкина вышла замуж. Как передавала «Газета.ру», ее избранником стал 39-летний Владимир Чопов, топ-менеджер медиахолдинга «Газпром-Медиа» и заместитель гендиректора ТНТ.