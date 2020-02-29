Саммит АСЕАН в Лас-Вегасе перенесен из-за коронавируса

Вашингтон, 29 февраля. Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться в марте в Лас-Вегасе (штат Невада, США), отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает Reuters, ссылаясь на американскую администрацию.

Недавно Госсекретарь США Майк Помпео убеждал журналистов, что вспышка коронавируса не повлияет на проведение саммита.

«Мы работаем над подготовкой проведения саммита во вторую неделю марта в Лас-Вегасе», — заявлял глава Госдепартамента.

Как сообщает Reuters, мероприятие было запланировано на 14 марта. Информацию об отмене саммита американские власти еще не прокомментировали.

Ранее глава французского Минздрава Оливье Веран посоветовал не жать руки людям при встрече из-за риска передачи коронавируса, сообщает «Газета.ру».