Белоруссию на Евровидении-2020 представит группа VAL

Минск, 29 февраля. Группа VAL победила в финале белорусского национального отборочного тура Евровидения-2020, коллектив представит республику на песенном конкурсе.

В финале национального отбора в Белоруссии участвовали 12 конкурсантов. Группа VAL исполнила танцевальную композицию на белорусском языке, получив от зрителей и от профессионального жюри наибольшее количество баллов (20).

Коллектив представит страну на «Евровидении» в нидерландском Роттердаме в мае этого года. Выступление проекта VAL состоится в первой части первого полуфинала.

Полуфиналы 65-го международного песенного конкурса состоятся 12 и 14 мая, финал запланирован на 16 мая. В этом году конкурс пройдет под девизом Open up («Откройся»). Логотипом станет круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в Евровидении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Украину на песенном конкурсе Евровидение-2020 представит коллектив Go-A.

Участник от России пока не определен. Но уже известно, что он выступит в первом полуфинале, в котором определятся 10 финалистов музыкального состязания.

В число рассматриваемых Первым каналом для отправки на Евровидение исполнителей, вошли певицы Zivert и Полина Гагарина, группа Little Big, а также певцы Димаш Кудайберген и Александр Панайотов.

Однако, по мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, из перечисленных исполнителей представлять Россию на конкурсе «Евровидение» должны Zivert, Александр Панайотов или Little Big, сообщила «Газета.ру». Он подчеркнул, что на конкурс следует отправляться еще не добившимся больших успехов артистам.