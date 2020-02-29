Росгидромет предупредил о мокром снеге в последний день зимы

Москва, 29 февраля. Россию в последний день зимы ожидают осадки и мокрый снег, сообщает глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В Москве и в близлежащих областях 29-го числа слабый снег еще с утра, под утро в ночь может быть», — говорит синоптик.

Он отмечает, что температура будет около нуля, поэтому снег в Москве и окрестностях будет мокрым. Согласно его прогнозам, к полудню выйдет солнце, и осадки прекратятся.

В большей части Северо-Западного федерального округа солнца придется ждать до весны. В последний зимний день на этих территориях ожидается снег.

«Под воздействием циклона будут небольшие осадки, слабо отрицательная температура, поэтому в виде снега», — объясняет Варакин.

Синоптик подчеркнул, что метели могут быть в Коми и на востоке Архангельской области, а также по всему арктическому побережью вдоль до Воркуты.

Варакин говорит, что солнце может выглянуть в Ленобласти, Великом Новгороде, Пскове и Вологде. Между тем южную Россию и Черноземье ожидает циклон, который выйдет к Приазовью. Антициклон ожидается на Дальнем Востоке. Специалист заверил, что сильных морозов там не будет, также, как и в Сибири. Разве что в Иркутске ожидается -5 градусов. В то время как в Екатеринбурге температура достигнет 3 градусов тепла.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что синоптики прогнозируют аномально теплый март в столице. В начале месяца в Москве и области средняя температура будет превышать норму почти на 10 градусов.