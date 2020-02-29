Мисмари заявил, что Турция и ПНС не желают сохранять перемирие в Ливии

Триполи, 29 февраля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил о желании Турции и Правительства национального согласия (ПНС) сорвать режим прекращения огня. Боевики ежедневно обстреливают военных и мирных граждан, надеясь сорвать перемирие.

Мирные жители Триполи вынуждены жить в страхе из-за обстрелов жилых районов турецкими боевиками, заявил накануне Мисмари. По его словам, союз Анкары и ПНС привел к множествам смертей среди населения столицы из-за амбиций турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Военный также напомнил, что еще вчера во время обстрела городских районов погибла семья из пяти человек.

«Ответственный за новую волну жестокости, страха и невинных смертей Эрдоган развязал кровавую войну в чужой для него стране, чтобы обогатиться и получить в свои владения новые земли. Он прислал для предателя Ливии Файеза Сарраджа боевиков из Сирии и своих военных, чтобы творить хаос в Ливии», — заявил военный.

Мисмари добавил, что на протяжении нескольких дней турецкие боевики и бандформирования ПНС пытаются сорвать режим прекращения огня. Обстрелы по позициям военных и по гражданским кварталам проводятся ежедневно. Отметим, что удары наносятся с помощью 155-мм гаубиц, минометов и беспилотников.

«Сейчас наша армия поддерживает перемирие, но мы не оставляем без ответа те многочисленные обстрелы, которые рушатся на нас каждый день. Мы и дальше готовы держать режим прекращения огня, но этого не хотят ни турки, ни сирийские боевики, ни воюющие за предателей родины бандиты Правительства национального согласия», — отметил в своей речи представитель ЛНА.

В заключении он призвал премьер-министра Правительства национального согласия Файеза Сарраджа с позором покинуть Ливию.

«Несколько лет его террористы лишь вгоняли страну в глубочайший кризис, доведя его до предела. Ливийская армия стоит на защите всей Ливии и никогда не бросит своих сограждан», — подытожил Мисмари.

Напомним, что Турция продолжает нарушать эмбарго на поставку оружия в Ливию. Для подконтрольных бандформирований ПНС Анкара отправляет вооружение и военную технику. Вместе с тем в поддержку триполитанского правительства переправляются сирийские боевики и турецкие военные.

В связи с поступающей поддержкой для Правительства национального согласия, Евросоюз создает специальную миссию по контролю Средиземного моря. Согласно этой задаче, корабли ЕС будут выходить в акваторию, чтобы не допустить попадания военных грузов для бандформирований ПНС.