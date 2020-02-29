Россия считает механизм деконфликтинга возможностью избежать жертв в Идлибе

Нью-Йорк, 29 февраля. Россия убеждена, что механизм деконфликтинга позволит избежать потерь со стороны Турции и Сирии в провинции Идлиб, заявил на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в Идлиб, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат выразил сожаления в связи с гибелью турецких военнослужащих в сирийской провинции.

«Убеждены, что соблюдение договоренностей, в том числе по деконфликтингу, позволит избежать таких трагедий в будущем. Наши военные на земле готовы эту работу продолжить», — заявил он.

Напомним, 27 февраля сирийские террористы развернули масштабное наступление на позиции армии САР. Правительственные силы были вынуждены открыть ответный огонь, в результате чего погибло 33 турецких военнослужащих, оказавшихся среди боевиков, передавал RT.

Российский Центр примирения враждующих сторон запрашивал координаты турецких сил. Согласно переданным турецкими военными координатам, они находились вне зоны обстрела, однако на деле силовики оказались среди террористов.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подтверждает полную приверженность сочинским договоренностям по зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Лавров напомнил, что соглашения предполагают размежевание сирийской оппозиции и террористов, введение демилитаризованного пояса, обеспечение беспрепятственного использования автомагистралей, которые пересекают зону безопасности.