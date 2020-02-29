Небензя заявил о праве Дамаска реагировать на атаки террористов на своей территории

ООН, 29 февраля. Правительственная армия Сирии имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории, сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя.

По его словам, Дамаск волен подавлять провокации террористов на своей суверенной территории.

«Мы не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях Совбеза ООН, о бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах, причем, подчеркиваю, на своей территории», — заявил Небензя.

Российский дипломат выразил сожаление в связи с гибелью турецких военнослужащих. Он отметил, что соблюдение договоренностей по деконфликтингу позволит избежать подобных инцидентов.

Как сообщает «Газета.ру», ООН призвала российскую и турецкую стороны поддерживать прекращение огня в сирийской провинции Идлиб.