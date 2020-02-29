Обнаружено место падения вертолета под Астраханью

Астрахань, 29 февраля. Спасатели обнаружили в Наримановском районе Астраханской области место падения частного вертолета. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает Федеральное агентство новостей.

В ведомстве уточнили, что место падения обнаружено в результате поисковых мероприятий. Пилот вертолета погиб.

В УМВД по Астраханской области отметили, что к месту крушения отправились представители районной администрации.

Вертолет марки Robinson ООО «Аэросоюз Волгоград», упал в районе села Линейное накануне около 19.30. Согласно предварительной информации, в технике находился только пилот. Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку.

Ранее ФАН сообщил, что за штурвалом потерпевшего крушение вертолета мог находиться, директор филиала аэроклуба «Аэросоюз» в Волгограде Виктор Климочкин.