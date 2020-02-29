Facebook и Twitter не нашли доказательств причастности РФ к дезинформации по коронавирусу

Нью-Йорк, 29 февраля. Представители компаний Facebook и Twitter опровергли сообщения Госдепартамента США о якобы причастности России к распространению дезинформации о коронавирусе COVID-19 в соцсетях.

Agence France-Presse ранее, ссылаясь на источники в Госдепе, сообщило, что в ведомстве подозревают, что в Facebook и Twitter действует большое количество аккаунтов, якобы связанных с Россией, с которых координируется кампания по дезинформации о коронавирусе. Целью, полагают в Госдепе, являются попытки навредить имиджу США путем заявлений о якобы причастности Вашингтона к вспышке COVID-19.

«В целом наше расследование не подтвердило это утверждение», — приводит издание PCMag слова главы отдела Twitter, отвечающего за целостность платформы, Йоэля Рота.

По его словам, нет причин заявлять о каких-либо «скрытых попытках» скоординировать кампанию по дезинформации.

Глава службы кибербезопасности в Facebook Натаниэль Гляйхер сообщил изданию, что его отдел запросил у Госдепа «какие-либо доказательства, которые у них есть в подтверждение этого». Однако пока ответа не последовало.

Как передавал RT, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что утверждения США о кампании по дезинформации являются «намеренным вбросом».

Вспышка пневмонии, возбудителем котором оказался новый тип коронавируса, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Постепенно COVID-19 проник в более чем 50 стран. Число заболевших коронавирусом во всем мире выросло до 83 тыс. человек, 2 867 заразившихся погибли.

Всемирная организация здравоохранения в пятницу повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого», передавала «Газета.ру». По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 4 тыс. 351 человек.