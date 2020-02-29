ООН призвала РФ и Турцию придерживаться договоренностей о прекращении огня в Идлибе

Нью-Йорк, 29 февраля. ООН призывает Россию и Турцию придерживаться достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня в Идлибе, заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

«Мы настоятельно призываем Россию и Турцию опираться на предыдущие соглашения в целях установления прекращения огня», — заявила она.

Вечером в пятницу в СБ ООН состоялось заседание по обсуждению обострения в сирийском Идлибе.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь, передавал RT. По данным Центра по примирению сторон в САР, под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 33 турецких военных, ранены еще 30.

В пятницу турецкие военные нанесли ракетный удар по позициям Сирийской арабской армии в долине Аль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб. Обстрел позиций сирийской армии осуществлялся с территории Турции. В ходе обстрела использовались турецкие реактивные системы залпового огня Т-122 «Сакарья» (Sakarya).

1 Организация запрещена на территории РФ.