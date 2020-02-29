Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Екатеринбург, 29 февраля. В результате столкновения Lada и Ford Focus в Свердловской области погибли 5 человек. Источник раскрыл Федеральному агентству новостей личность погибшего водителя ВАЗ-2112.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила о смертельном ДТП в Свердловской области.

«В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге вблизи Косулино пострадали 6 человек, 5 из них погибли», — сообщали в МЧС.

Источник поделился данными о жертвах аварии.

«Пока установлена только личность водителя ВАЗ — он погиб — Николай Батяркин 1988 год рождения», — передает источник.

Отмечается, что для ликвидации последствий аварии понадобилось 20 человек и 7 единиц спецтехники. Причина смертельного ДТП не уточняется.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в результате столкновения «Газели» и Toyota в Кузбассе погибли 4 человека.