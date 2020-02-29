ЛНА отбила крупнейший за год авианалет турецких дронов ПНС в Ливии

Триполи, 29 февраля. Ливийская национальная армия (ЛНА) противостояла в пятницу крупнейшей с апреля прошлого года воздушной атаке на Триполи: столицу Ливии атаковали турецкие боевые беспилотники.

«Сегодня вечером мы противостояли самой крупной воздушной атаке в небе Триполи с апреля прошлого года, в которой одновременно использовалось шесть турецких БПЛА», — цитирует пресс-служба ЛНА Мабрука аль-Газви, командира штаба Западного командования ЛНА.

Напомним, Турция продолжает поставлять вооружение и военную технику для боевиков, воюющих на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Таким образом Анкара нарушает действующее с 2011 года эмбарго на поставку оружия в Ливию. Помимо этого, в поддержку террористического режима отправляются сирийские боевики, турецкие военные и ЧВК.

Более того, в пятницу глава «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башага объявил о наступлении на позиции ЛНА на южных окраинах Триполи.

При этом военнослужащие ливийской армии фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают придерживаться режима прекращения боевых действий, который был введен 12 января 2020 года. Однако сирийские террористы, переброшенные Турцией на территорию Ливии, и боевики незаконных вооруженных бандформирований ПНС регулярно устраивают провокации, обстреливая позиции ЛНА и жилые кварталы, намереваясь сорвать перемирие.