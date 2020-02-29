ФАН публикует видео с места гибели людей в банном комплексе на дне рождения блогера

Москва, 29 февраля. Полиция оцепила вход в столичный банный комплекс в Коломенском проезде, где из-за использования сухого льда в бассейне погибли три человека, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, инцидент произошел в банном клубе, где праздновался день рождения блогера Екатерины Диденко. В бассейн добавили 25 кг сухого льды, из-за чего произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. Им и надышались гости вечеринки. У погибших, по предварительным данным, отек легких.

Два человека скончались на месте. Третий умер позднее в реанимации. Как стало известно ФАН, это муж Екатерины Валентин.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Как уточнил источник в экстренных службах Москвы, в результате инцидента пострадали четыре человека: это Сальников, Гойко и Звягин, а также Екатерина Злобина.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным следствия, в банном комплексе на Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения.

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении СК РФ.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, выясняя обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, Екатерина Диденко является провизором. В соцсети Instagram она ведет блог о лекарствах и о том, как правильно собирать детские и домашние аптечки. Своим подписчикам, в частности, блогер рассказывает, как можно сэкономить на покупке лекарств.