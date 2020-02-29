Вера Брежнева порадовала фанатов своей новой песней

Москва, 29 февраля. Певица Вера Брежнева опубликовала свой новый трек «Хорошие новости».

«Моя весенняя премьера. Пусть новости будут только хорошими. Слушайте, запоминайте, танцуйте», — представила новую песню у себя в Instagram исполнительница.

Известно, что продюсером трека выступил ее супруг — композитор Константин Меладзе.

Концертная премьера песни «Хорошие новости» намечена на 25 апреля. В этот день Вера Брежнева представит в Crocus City Hall свое новое шоу «V элемент».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что продюсер Александр Цекало заплатил сестре Веры Брежневой, и по совместительству своей бывшей супруге Виктории Галушке за то, чтобы она отказалась от его фамилии. Отмечалось, что новая избранница Цекало Дарина Эрвин не хотела брать его фамилию, пока ее носит Виктория.

Недавно сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак настойчиво зовет в свою новую программу певицу Веру Брежневу. Светская львица хочет узнать детали измены ее супруга продюсера Константина Меладзе. Поклонники певицы подозревают, что Меладзе изменил Брежневой с нынешней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. При этом фанаты считают весьма ироничным тот факт, что Вера Брежнева будучи в составе «ВИА Гры» сама являлась любовницей продюсера при наличии у него жены.

В начале февраля подписчиков Брежневой удивило, как резко постарела Брежнева. Поклонники считают, что певица выглядит заметно старше своих 38 лет. Подписчики часто критикуют Брежневу, в частности недавно они сравнили ее с роботом-киборгом из-за разного размера глаз, а также не оценили ее новый образ, сравнив певицу с «бомжом».