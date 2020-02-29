Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинции Алеппо

Алеппо, 29 февраля. Российская военная полиция провела патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российская сторона продолжила выполнение положений меморандума о взаимопонимании, заключенного между РФ и Турцией 22 октября 2019 года. В среду подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

В Центре по примирению также добавили, что боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов в 12 населенных пунктах провинций Алеппо, Латакия и Идлиб.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что Сирийская арабская армия (САА) обнаружила в провинции Алеппо кладбище, на котором захоронены боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. Здесь захоронены более 950 джихадистов иностранного происхождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.