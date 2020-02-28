Муж блогера Екатерины Диденко скончался в реанимации

Москва, 28 февраля. Муж блогера Екатерины Диденко Валентин скончался в реанимации после инцидента на вечеринке с бассейном, наполненным сухим льдом, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах Москвы.

Напомним, инцидент произошел в банном клубе, где праздновался день рождения Диденко. В бассейн добавили 25 кг сухого льды, из-за чего произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. Им и надышались гости вечеринки. У погибших, по предварительным данным, отек легких.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. Муж блогера находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 109 часть 3 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Диденко является провизором. В соцсети Instagram она ведет блог о лекарства и о том, как правильно собирать детские и домашние аптечки. Своим подписчикам, в частности, блогер рассказывает, как можно сэкономить на покупке лекарств.