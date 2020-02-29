Бабушка сироты, попросившего Путина «отдать его бабуле» рассказала, как вернет внука

Москва, 29 февраля. Бабушка 13-летнего мальчика из детдома, попросившего президента РФ Владимира Путина помочь вернутся «домой к бабуле» рассказала, как собирается вернуть ребенка, и где будет жить ее внук.

Напомним, недавно воспитанник одного из столичных детских домов Миша во время посещения парка развлечений «Остров мечты», попросил президента поспособствовать его возвращению к родственникам. Отмечается, что родители мальчика скончались несколько лет назад, опекунство над внуком оформила 70-летняя бабушка. В октябре 2019 года женщина была отстранена от исполнения опекунских обязанностей.

«Я не удивилась. Миша куда угодно подойдет. Мне внук сам сказал: «Я пожаловался — Владимиру Владимировичу, что жить хочу с тобой. Взял и подошел!» — говорит бабушка ребенка, отметив, что Путин пообещал помочь Мише.

Елена Юрьевна живет в двухкомнатной квартире. В детской комнате стоит рояль и компьютер, а также есть аккордеон. Бабушка отмечает, что ее внук закончил музыкальную школу и очень любит историю в школе. Она призналась, что у Миши были проблемы с успеваемостью, но сейчас он учится прилежно.

«Постоянно оценки занижали — здесь 3-2 было. В городской школе — 4-5, редко 3», — рассказала об отметках внука бабушка.

Женщина говорит, что всегда следила за внешним видом внука. По ее словам, когда он жил у нее, то ходил в школу как «Принц Уэльский».

«А сейчас-то он вышел — стыдно было показать человека. Какой-то самоделкин подстриг. А от прически зависит многое», — жалуется женщина.

Елена Юрьевна сообщила, что намерена написать письмо детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой, чтобы подробно описать ситуацию и вернуть внука.