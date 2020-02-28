Поиски рухнувшего в Астраханской области вертолета приостановлены до утра

Астрахань, 28 февраля. Росавиация приняла решение временно остановить поиски упавшего в Астраханской области частного вертолета Robinson до утра, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Частный вертолет Robinson потерпел крушение в районе поселка Линейный в Астраханской области. Машину до сих пор не удалось обнаружить. Спасатели были готовы поднять поисковые вертолеты МИ-8, однако Росавиация приняла решение о приостановке поиска до наступления светлого времени суток.

«Там степь, ни поселений, ни деревень, темнота полная. Очень опасно для поисковиков с воздуха. На земле поиски ведутся», — сообщил ФАН источник в экстренных службах.

На месте работают сотрудники МЧС и медицины катастроф. Они объезжают территорию, где предположительно мог упасть вертолет, на машинах.

Напомним, ЧП произошло около 20.30 по местному времени. Вертолет взлетел с базы отдыха «Прохладное» и, по предварительным данным, направлялся в Волгоград. О крушении сообщил местный житель — владелец расположенной неподалеку фермы.

За штурвалом потерпевшего крушение вертолета Robinson мог находиться вертолетчик, директор филиала аэроклуба «Аэросоюз» в Волгограде Виктор Климочкин. Мужчина имеет более 30 лет пилотного стажа, звание мастера спорта и тысячи часов налета на разных типах авиатехники. Кроме того, он является одним из тех, кому разрешены ночные перелеты на вертолете Robinson, сообщает портал «Волгоград онлайн».