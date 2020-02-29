نتائج سوريا 21 فبراير: تحدث بوتين وأردوغان على الهاتف بعد مقتل الجنود الاتراك في إدلب.

سوريا ، 21 فبراير. اعلن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تعتبر القوات السورية "أهدافًا معادية" بعد الحادث في إدلب السوري. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد مقتل الجنود الاتراك في محافظة إدلب السورية.

الممثل الدائم السوري لدى الأمم المتحدة جعفري طالب بإنهاء عدوان النظام التركي

دعا الممثل الدائم السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى إنهاء عدوان النظام التركي ودعمه للإرهاب.

في وقت سابق ورد أن الجيش التركي قد شن غارات برية وجوية على الجيش العربي السوري بعد مقتل 22 جنديًا تركيًا في إدلب.

في وقت سابق ، تم فرض قيود على الوصول إلى شبكة تويتر الاجتماعية في جميع أنحاء تركيا لمنع انتشار المعلومات حول مقتل الجنود الاتراك.

بدأت تركيا في اعتبار القوات السورية «أهداف معادية «

اعلن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تعتبر القوات السورية "أهدافًا معادية" بعد الحادث في إدلب السوري.

وفقًا للسكرتير الصحفي لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان ، عمر جيليك ، "تعترف تركيا الآن بجميع الأنظمة العسكرية [للرئيس السوري بشار الأسد] كأهداف معادية" ، حسبما ذكرت صحيفة الصباح.

وأكد أيضًا أن تركيا لن تعيق الآن حركة اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

يوم الخميس محافظ محافظة هاتاي الواقعة على الحدود مع سوريا ، رحمي دوغان ، قال إن القوات المسلحة التركية قد تعرضت لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية ، مما أسفر عن مقتل 29 جنديًا على الأقل.

ونذكرأنه قبل ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن المسلحين المزعومين الموالين لتركيا قد سيطروا على سراقب. ومع ذلك ، صرح مصدر عسكري في وقت لاحق أن هجمات المسلحين على المدينة تم صدها بنجاح من قبل قوات حكومة الجمهورية العربية السورية. ووفقًا للمصدر ، فإن سراقب تخضع لسيطرة دمشق الكاملة.

في ليلة الجمعة ، أصبح من المعروف أن تركيا شنت غارات جوية وبرية على الجيش العربي السوري بعد مقتل جنودها في محافظة إدلب. جاء ذلك في بيان تم اذاعتة من قبل الإدارة الرئاسية التركية عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي.

قال لافروف إن روسيا تتمسك باتفاقات سوتشي بشأن إدلب

تؤكد روسيا التزامها الكامل باتفاقات سوتشي بشأن إدلب السوري. أعلن ذلك يوم الجمعة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال في مؤتمر صحفي "نؤكد من جديد التزامنا الكامل بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا فيما يتعلق بما يجب القيام به في منطقة التصعيد في إدلب".

استذكر لافروف أن الاتفاقيات تنص على الفصل بين المعارضة السورية و الإرهابيين ، وإدخال منطقة منزوعة السلاح ،و ضمان استخدام الطرق السريعة التي تعبر المنطقة الآمنة بدون عوائق.

تحدث بوتين وأردوغان على الهاتف بعد مقتل الجنود الاتراك في إدلب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد مقتل الجنود الاتراك في محافظة إدلب السورية. صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

أكد وزير الخارجية أن المحادثة جرت بناءً على طلب الرئيس التركي.

وقال لافروف إن" الحوار كان مفصلا ، وكان مكرسا للحاجة إلى بذل كل ما في الوسع للوفاء بالاتفاقات الأولية بشأن منطقة وقف التصعيد".

وفقًا لرئيس وزارة الخارجية ، ناقش بوتين وأردوغان إمكانية إجراء اتصالات جديدة حول إدلب على مختلف المستويات في المستقبل القريب.

واختتم لافروف بيانه قائلا" إن المفاوضين الروس والاتراك الذين عملوا في أنقرة أمس وقبل أمس وافقوا على مواصلة العمل اليوم".