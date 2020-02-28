Турецкий военнослужащий погиб в Идлибе

Идлиб, 28 февраля. Военнослужащий Вооруженных сил Турции погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб, сообщает Минобороны Турции.

В ведомстве уточнили, что еще двое солдат получили ранения.

Обстановка в сирийской провинции в последнее время существенно обострилась. Террористы увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы. Сирийская арабская армия вынуждена была возобновить против боевиков военную операцию. Турция оказывает радикалам поддержку вооружением и военной техникой. Этим Анкара осложняет работу САА, которая проводит против боевиков военную операцию, и, по сути, противоречит собственным заявлениям о желании урегулировать обстановку в регионе.

27 февраля 33 турецких военных погибли под огнем армии Сирии, который был открыт по террористам в Идлибе. Политолог Евгений Сатановский считает, что в произошедшей трагедии турецкая сторона может винить только себя, поскольку дезинформировала российский Центр по примирению враждующих сторон и не сообщила точные координаты своих подразделений. Военные ВС Турции при атаке находились в боевых порядках наступавших боевиков.