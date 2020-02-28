Эксперт-химик рассказал, что могло стать причиной гибели гостей на дне рождения блогера Диденко

Москва, 28 февраля. Стала известна одна из версий причины гибели гостей на вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко. Эксперт-химик Андрей Зайцев в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что мужу Диденко по ошибке продали средство для дым-машин на сценах.

Напомним, что гости получили химические ожоги после того, как супруг Диденко высыпал в бассейн с находящимися там людьми 25 кг сухого льда. ФАН стало известно, что от ожогов погиб 24-летний молодой человек, и 23-летняя девушка.

Как отмечает эксперт, сухой лед — это обычный углекислый газ, от которого не может быть химического ожога, даже если держать его в руке. По его словам, сухой лед может вызывать лишь термические ожоги. Зайцев говорит, что 25 кг сухого льда — это примерно 25 кг углекислого газа, он утверждает, что этого мало чтобы моментально потерять сознание.

«Люди изначально должны были почувствовать недомогание или головную боль. У них было бы время, чтобы покинуть бассейн», — говорит Зайцев.

Эксперт настаивает, что муж блогера купил явно не сухой лед. Согласно одной из версий, супругу Диденко по ошибке могли продать средство для дым-машин на сценах, в которых используются соединения с аммиаком, который и вызвал химические ожоги у людей.