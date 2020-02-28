Названа предварительная причина гибели гостей вечеринки Екатерины Диденко

Москва, 28 февраля. Два человека погибли на вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко из-за отравления углекислым газом. Как стало известно Федеральному агентству новостей, таковы предварительные выводы следствия.

Организаторы вечеринки закинули 25 кг сухого льды в бассейн, произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. Им и надышались гости вечеринки. У погибших, по предварительным данным, отек легких.

Ранее, напомним, сообщалось, что причиной гибели стали химические ожоги.

Согласно последним данным, региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье 109 часть 3 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее стали известны имена погибших на вечеринке. Источник сообщил ФАН, что фамилии жертв трагедии Монакова и Алферов. Еще трое человек пострадали, один из них сейчас находится в реанимации. По словам блогера, в тяжелом состоянии находится ее муж.