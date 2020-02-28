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Террористы ПНС, поддерживаемые Турцией, обстреливают жилые кварталы Триполи

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Террористы ПНС, поддерживаемые Турцией, обстреливают жилые кварталы Триполи

Бенгази, 28 февраля. Пока Ливийская национальная армия (ЛНА) соблюдает перемирие, террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреливают жилые кварталы Триполи. Беззаконие поддерживает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своей безрассудной политики, говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада Мисмари.

Мисмари обратил внимание на тот факт, что, пока в нескольких ливийских городах проходят многочисленные демонстрации против турецкого вторжения и действий главы ПНС Файеза Сараджа, «каждый день террористические банды с использованием тяжелой артиллерии, ракетных установок, минометов и  турецких БПЛА, нарушают объявленное перемирие в западном регионе, особенно в густонаселенных районах Каср бен Гашир, Бир ат-Тута и Бир аль-Алям».

Под обстрелы также попадают жители районов аль-Хира и аль-Азизия. Их обстреливают африканские наемники, сражающиеся в рядах банд Усамы Джувейли.

«Это не обвинения, а констатация факта: агрессивное поведение, поддерживаемое Эрдоганом в рамках его безрассудной политики», — подчеркнул Мисмари.

Террористы ПНС, поддерживаемые Турцией, обстреливают жилые кварталы Триполи

Напомним, Турция продолжает поставлять вооружение и военную технику для боевиков, воюющих на стороне ПНС. Таким образом Анкара нарушает действующее с 2011 года эмбарго на поставку оружия в Ливию. Помимо этого, в поддержку террористического режима отправляются сирийские боевики, турецкие военные и ЧВК. В связи с этим Евросоюз готовит специальную миссию, цель которой — патрулирование акватории Средиземного моря, чтобы не допустить доставки военных грузов триполитанским бандформированиям.  

Ранее редакция Федерального агентства новостей рассказала о заявлении главаря «МВД» ПНС Фатхи Башаги, который в интервью журналистам телеканала February признался в подготовке к наступлению на позиции ЛНА на окраинах Триполи, несмотря на действующий режим прекращения огня.

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