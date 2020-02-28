Стали известны фамилии погибших гостей на вечеринке блогера Екатерины Диденко

Москва, 28 февраля. Стали известны имена погибших на вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко. Гости погибли из-за ожогов, полученных в результате купания в бассейне с сухим льдом.

Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что фамилии жертв трагедии Монакова и Алферов.

Известно, что во время вечеринки супруг Диденко насыпал в бассейн 25 кг сухого льда, в результате чего гости вечеринки получили ожоги.

Отмечается, что пострадали еще трое человек, один из которых находятся в реанимации. По словам блогера, в тяжелом состоянии находится ее муж.