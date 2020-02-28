Силуанов объяснил, как защищен бюджет РФ от колебаний цен на нефть

Москва, 28 февраля. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, как российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть и что влияет на ослабление рубля.

«Резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель — я фантазирую — мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы», — цитирует слова министра РИА Новости.

По словам Силуанова, сегодня курс рубля снижается, в первую очередь, за счет снижения цены на черное золото. Он добавил, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса российской валюты, но «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курсовые соотношения.

Министр финансов уверен, что низкие цены на нефть продержатся недолго, поскольку себестоимость добычи целого ряда нефтяных месторождений, в первую очередь сланцевых, все же выше. Предполагаемая базовая цена — 42 доллара, добавил министр.

Напомним, курс рубля в пятницу продолжил усиленно снижаться к доллару и евро. Как передавала «Газета.ру», это итог резкого ухудшения настроений инвесторов на глобальных площадках в четверг и пятницу из-за распространения коронавируса за пределами Китая, в том числе в США.

Издание обращает внимание, что сейчас участники рынка ждут очередного заседания стран-членов ОПЕК +, намеченного на 5 — 6 марта. Саудовская Аравия, в частности, уже заявила о необходимости дополнительного сокращение нефтедобычи, чтобы поддержать стоимость барреля на глобальных рынках.