Двое человек погибли из-за купания в бассейне с сухим льдом, еще двое в реанимации

Москва, 28 февраля. По предварительным данным, двое москвичей погибли из-за ожогов в результате купания в бассейне с сухим льдом, сообщил источник Федеральному агентству новостей.

Отмечается, что в одном из банных клубов столицы на вечеринке в честь дня рождения четыре гостя получили серьезные ожоги в результате купания в бассейне с сухим льдом. ФАН стало известно, что скончались мужчина и женщина в возрасте около 30 лет.

На мероприятии присутствовала блогер Екатерина Диденко. Она сообщила, что среди пострадавших есть ее супруг. На данный момент мужчина находится в реанимации. Состояние второго пострадавшего также тяжелое.