Ливийцы вышли на массовое шествие против турецкого вмешательства в Бенгази

Бенгази, 28 февраля. Всенародное шествие против турецкого вмешательства в ливийский кризис проходит во втором по величине после Триполи городе Ливии — Бенгази. Мирные граждане вновь, как и две недели тому назад, вышли на улицу, чтобы высказать гражданскую позицию.

Народ Ливии намерен защитить родину от влияния третьих сил, которые сеют в стране хаос. В первую очередь ливийцев тревожат действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, финансирующего террористические группировки так называемого Правительства национального согласия.

Ливийцы заранее подготовили к демонстрации плакаты и фотографии жертв режима премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа: павших воинов и погибших во время атак боевиков мирных граждан. На листовках протестующих пестрят надписи: «Ливийская Национальная Армия — это ливийский народ». Таким образом, люди высказывают поддержку фельдмаршалу ЛНА Халифу Хафтара, который защищает население от атак протурецких сил и подконтрольных ПНС террористических отрядов.

Сегодняшнее шествие возглавляют родные и близкие убитых, оно стало самым массовым и по истине всенародным проявлением гражданской воли, а также символом единения нации за все время ливийского кризиса.

Напомним, 14 февраля в Бенгази состоялся митинг, на улицу вышли сотни тысяч людей. Они бастовали против злодеяний ПНС, которое незаконно удерживает власть. Саррадж, заручившись финансовой поддержкой Эрдогана, систематически провоцирует силы ЛНА, невзирая на официальное соглашение о перемирии. Подконтрольные председателю так называемого ПНС джихадистские боевики, турецкие наемники, террористические группировки и вооруженные отряды ведут обстрел не только позиций ЛНА, но и населенных мирными жителями территорий.