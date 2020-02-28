ООН отложила начало сессии комиссии по разоружению из-за невыдачи визы США дипломату РФ

Нью-Йорк, 28 февраля. Комиссия ООН по разоружению в очередной раз перенесла начало своей работы. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, комиссия ООН по разоружению была вынуждена перенести заседание, так как США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову.

«Сожалеем, что позиция США мешает начать работу комиссии по такой важной теме», — пояснил Полянский.

Он также добавил, что председатель комиссии ООН по разоружению принял решение перенести проведение организационной сессии на апрель.

Стоит отметить, что ранее США отказали в выдаче визы заместителю главы департамента по новым вызовам МИД РФ Георгию Михно, который должен был принять участие в работе ООН.

Кроме того, в сентябре 2019 года власти США отказали в выдаче виз 18 представителям российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. В конце 2019 года американская сторона не выдала визы членам делегации Федерального казначейства России, которые были приглашены на международную конференцию в Вашингтоне.