Лионский вокзал в Париже пришлось эвакуировать из-за пожара

Париж, 28 февраля. Лионский вокзал в Париже эвакуирован из-за разгоревшегося поблизости пожара, сообщает пресс-служба столичной префектуры полиции.
В сообщении полиции в Twitter пассажиров предупредили, что «у Лионского вокзала пожар», в связи с чем «проводится эвакуация вокзала».
В полиции также уточнили, что тушить пожар мешают участники беспорядков на улице Берси, где находится вокзал. После вмешательства полиции были задержаны 23 манифестанта.
Comportement scandaleux des manifestants qui empêchent les @PompiersParis d’accéder à l'incendie. https://t.co/zMYNv04Ykt— Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020