У посольства Ливии 16-й день проходят одиночные пикеты. ФАН-ТВ

Одиночные пикеты у здания посольства Ливии идут уже 16-й день. В этот раз привлечь внимание к проблеме вышли один из наиболее ярких активистов Русской весны в Крыму Сергей Веселовский и ведущий популярного Telegram-канала «НеСоциальнаяСеть» Трофим Татаренков.

«Каждый гражданин Российской Федерации является высшей ценностью нашей страны. Ради каждого гражданина существует президент, правительство, парламент. Они обязаны заботится о наших гражданах, где бы они не находились и в какие передряги не попадали. То, что произошло с нашими товарищами в Ливии, — это вызов всей нашей стране», — убежден, активист Русской весны в Крыму Сергей Веселовский.

Пикетчики уверены, что Россия в целом и каждый человек в отдельности в силах спасти сограждан. Если нельзя помочь физически, можно поучаствовать информационно.

«В данной ситуации не было никаких нарушений закона. Человек поехал туда по работе, и террористический режим этого человека упрятал в неволю. Я считаю, что наше государство должно за него вписаться, освободить его и доставить на Родину», — настаивает Трофим Татаренков.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Триполи в мае 2019 года. Они занимались политологическими исследованиями, в том числе связанными с ливийской властью. Социологов захватили бойцы группировки RADA.