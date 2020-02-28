Саррадж и Эрдоган использовали перемирие в Ливии для накачки боевиков ПНС оружием

Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж уже достаточно долго готовился к продолжению кровопролития при активной поддержке со стороны Турции. Он использовал режим прекращения огня для накачивания своих террористических бандформирований турецким оружием, а теперь хочет продолжить войну, несмотря на возможные жертвы среди мирного населения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, турецкие власти никогда не скрывали своих истинных намерений и активно оказывали военную поддержку ПНС. Эскалация ливийского конфликта нарушит шаткое перемирие, установленное ранее при содействии российской дипломатии, и может привести к огромным потерям.

«В том, что так называемое Правительство национального согласия давно готовило масштабную провокацию, нет никакого сомнения. Более двух тысяч турецких военнослужащих и военных инструкторов были уже давным-давно отправлены в Ливию. Турция вовсе не скрывает, что занимает сторону Сарраджа. Мы можем говорить на сегодняшний день о том, что ПНС готовится к крупным боевым действиям. Гражданская война в Ливии может вступить в самую кровавую фазу, чего не хотят ни в Москве, ни в Париже, ни в Берлине. Под шумок гражданских войн в Сирии и Ливии Эрдоган хочет стать эмиром Ближнего Востока, и отхапать себе жирные куски территорий этих государств», – отметил полковник в отставке.

Кроме того, собеседник ФАН обратил внимание, что провокации со стороны боевиков ПНС и дальнейшее обострение конфликта могут стать причиной гибели огромного количества мирного населения Триполи. Он подчеркнул, что все эти жертвы целиком будут на руках марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, нежелающего мирного политического урегулирования.

«Любые бои в крупном городе, тем более в таком, как Триполи, приведут к жертвам среди гражданского населения. А мы видим, что боевиками ПНС готовится большая война в пределах и на подступах большого города, жертвы в таком случае неизбежны, причем неоправданные жертвы», – предупредил военный обозреватель «Комсомольской правды»

Также в беседе с корреспондентом ФАН, Баранец обратил внимание на то, что ПНС и Турция давно готовились к большой провокации, а временное перемирие они использовали для накопления живой силы в виде сирийских наемников и для переправки огромного количества вооружения и боевой техники на территорию североафриканского государства.

«Саррадж только и ждал, что какая-то страна, или группа стран, помогут ему победить Хафтара, поэтому он использовал это перемирие для того, чтобы накачать свои вооруженные силы, которые, по сути, являются террористами и бандитами, турецким оружием. На мой взгляд, наступает кровавая фаза гражданской войны в Ливии. Враждующие стороны изготовились к боям и здесь нужно смотреть правде в глаза – все-таки на стороне Хафтара выступает подавляющее большинство ливийского населения, не его выбор вести дальнейшие боевые действия. Москва призвала к перемирию и в Берлине была конференция, на которой также говорили, что Саррадж не хочет мира. Если он не хочет мира, он получит войну. Он просто нарывается на эту войну, и турки уже по самый локоть запускают руки и в Сирию, и в Ливию. Я не знаю, чем думает Эрдоган, собираясь идти на выборы. Он (Эрдоган. – Прим. ФАН) уже сделал сам себе «подарок» в виде 33 гробов, которые были доставлены ему сейчас на родину», – подытожил Виктор Баранец.

Ранее редакция Федерального агентства новостей рассказала о заявлении главаря «МВД» ПНС Фатхи Башаги, который в интервью журналистам телеканала February признался в подготовке к наступлению на позиции Ливийской национальной армии на окраинах Триполи, несмотря на действующий режим прекращения огня. Напомним, боевики подконтрольной Башаге группировки RADA по-прежнему незаконно удерживают в застенках частной тюрьмы «Митига» Абд аль-Рауфа Карры двоих российских граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана.