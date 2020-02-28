Четыре человека получили химические ожоги после купания в бассейне с сухим льдом в Москве

Москва, 28 февраля. Четыре человека получили химические ожоги после купания в бассейне с сухим льдом в одном из банных комплексов в столице. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах столицы.

По данным источника, инцидент произошел в банном клубе по адресу Коломенский проезд, 10. Четыре человека упали в бассейн с сухим льдом, в результате чего получили химические ожоги.

В настоящее время с пострадавшими работают медики. Трое пострадавших находятся в бессознательном состоянии, врачи пытаются их реанимировать. Один пострадавший остается в сознании.