Источник назвал личность пилота, который управлял разбившимся под Астраханью вертолетом

Астрахань, 28 февраля. За штурвалом потерпевшего крушение в Астраханской области вертолета Robinson мог находиться вертолетчик, директор филиала аэроклуба «Аэросоюз» в Волгограде Виктор Климочкин. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах региона.

Мужчина имеет более 30 лет пилотного стажа, звание мастера спорта и тысячи часов налета на разных типах авиатехники. Кроме того, он является одним из тех, кому разрешены ночные перелеты на вертолете Robinson, сообщает портал «Волгоград онлайн».

Некогда из-за любви к винтокрылым аппаратам Климочкин несколько лет подряд по пятницам, после окончания рабочего дня, уезжал из Волгограда в Москву, чтобы тренироваться в вертолетном клубе «Аэросоюз». Спустя некоторое время он открыл филиал всероссийской вертолетной компании в Городищенском районе в Волгограде.

По данным источника ФАН, вертолет до сих пор не найден. Поиски в степной зоне осложняет темнота.

Напомним, частный вертолет Robinson потерпел крушение в районе поселка Линейный около 20.30 по местному времени. Он вылетел с базы отдыха «Прохладное» и, по предварительным данным, направлялся в Волгоград.