Дарья Мороз спародировала своего экс-супруга Богомолова

Москва, 28 февраля. Актриса Дарья Мороз развеселила своих поклонников, скопировав прическу своего экс-супруга режиссера Константина Богомолова.

Перед репетицией нового спектакля «Чайка» в МХТ им.Чехова Мороз сделала снимок с прической, словно у Богомолова. По крайней мере, именно так решили подписчики актрисы в Instagram.

Были и другие варианты. В частности, пользователь под ником hgyuj018 предполагает, что на фото — профессор из фильма «Назад в будущее».

«После электрошокера!» — отметила lyuda_sergevna.

Также были сравнения с домовенком Кузей, фиксиками, одуванчиком и ежиком в тумане.

Напомним, что взъерошенные волосы — фирменный стиль Богомолова, которого он придерживался даже на венчании с телеведущей Ксенией Собчак.

Дарья Мороз и Константин Богомолов были женаты с 2010 по 2018 год. У них растет дочь Анна.

Ранее актриса рассказала, что первой предложила супругу расстаться. Как передавала «Газета.ру», она опровергла слухи о том, что Богомолов бросил ее ради Собчак. Мороз подчеркнула, что они с Богомоловым расстались давно и оба были готовы начать новую жизнь.

На прошлой неделе Богомолов растрогал пользователей Сети снимком со своей семьей, который стоит на его рабочем месте. Фото он опубликовал в Instagram. На кадрах изображены сам Богомолов, его супруга — телеведущая Ксения Собчак, и дочь Анна. Фотография в рамке стоит на его рабочем столе в театре на Малой Бронной, который режиссер возглавляет.