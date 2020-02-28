В Грузии по ошибке выпустили иранца с подозрением на коронавирус

Тбилиси, 28 февраля. В Грузии произошел курьезный инцидент с гражданином Ирана с подозрением на коронавирус, которого по ошибке выпустили из клиники.

Отмечается, что счастливый иранец после выписки из медучреждения выступил с благодарственными словами, после чего доктора вновь затолкали его в палату. Мужчина, не успел сказать предварительно записанную речь местным журналистам.

«Спасибо доктору Нине. Она очень хорошая женщина», — заявил иранец.

После этих слов грузинские врачи в костюмах спецзащиты силой вернули пациента в больницу. На вопросы представителей прессы, почему иранца вновь возвращают в клинику, медики ответили, что мужчина не здоров.

Видео опубликовала у себя в Telegram-канале российская телеведущая Ольга Скабеева. Она отметила, что под угрозой заражения коронавирусом оказались все журналисты и операторы.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса», сообщает RT. По мнению украинского чиновника, с коронавирусом, количество жертв которого исчисляется тысячами, лучше всего справляется «лук, сало и чеснок». Так он ответил на вопрос журналистов о нехватке медицинских масок и аптечных пунктов в стране.

Недавно отмечалось, что коронавирус COVID-19 был обнаружен у гражданина России в Азербайджане. При выезде из Ирана у россиянина обнаружили симптомы заболевания, поэтому он был помещен в специальный бокс. Тест на коронавирус дал положительный результат. Сообщается, что первые случаи выявления коронавируса зафиксированы в Белоруссии, Литве и Эстонии.